Gaza: prima visita di Guterres nella Striscia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 AGO - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres sta compiendo la sua prima visita a Gaza dove sono molte le iniziative umanitarie per promosse dall'Onu per alleviare la situazione. Prima di passare il valico di frontiera con la Striscia, questa mattina presto Guterres ha compiuto un giro in elicottero lungo tutto il confine. Con lui, l'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro Danny Danon che, secondo i media, lo ha avvisato sul fatto che Hamas sfrutta l'aiuto umanitario internazionale per costruire i tunnel da dove attaccare lo stato ebraico. "Invece di lavorare per assicurare un futuro migliore ai loro figli Hamas ha fatto dei residenti di Gaza degli ostaggi". Guterres - che prima di passare la frontiera ha visto anche dei rappresentanti delle comunità israeliane a ridosso della Striscia e ha visitato un tunnel scavato da Hamas - a Gaza vedrà il quartier generale dell'Onu sul posto con incontri con i responsabili dell'organizzazione. Non vedrà, secondo le stesse fonti, esponenti di Hamas