Gb: William e Harry al memoriale di Diana per 20 anni morte

(ANSA) - LONDRA, 30 AGO - E' il giorno del ricordo per William ed Harry che oggi visitano il memoriale giardino, il cosiddetto 'white garden', realizzato a Kensington Palace in onore della madre Diana, morta 20 anni fa. Nella visita i due principi sono accompagnati anche da Kate. In un comunicato di Palazzo si legge che "l'impegno pubblico darà modo ai principi di rendere omaggio alla vita e al lavoro della loro madre". E' previsto un incontro con alcuni rappresentanti delle molte associazioni di volontariato di cui Lady D era madrina, fra cui quella del Great Ormond Street Hospital, il maggiore ospedale pediatrico di Londra. L'esatta ricorrenza dei 20 anni della morte di Diana cade domani, 31 agosto: la principessa perse la vita nel 1997 in seguito all'incidente automobilistico di Parigi.