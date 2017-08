Arabia Saudita:2 mln fedeli ad Hajj, pellegrinaggio islamico

(ANSAmed) - RABAT, 30 AGO - Da oggi prende il via l'Hajj, il pellegrinaggio islamico che si conclude lunedì 4 settembre. Sono attesi alla Mecca, in Arabia Saudita almeno 2 milioni di musulmani. Mancheranno all'appello solo i musulmani del Qatar, in conseguenza alla rottura diplomatica con Doha, accusata dai paesi del Golfo di sostenere i gruppi estremisti. Il ministero del Qatar degli affari islamici ha reso noto di non aver ricevuto risposte dalla controparte saudita, responsabile di permessi, logistica e sicurezza per i pellegrinaggi alle città sante della Mecca e Medina. L'Hajj è uno dei cinque pilastri dell'Islam, a dimostrazione della solidarietà dei fedeli e della loro sudditanza ad Allah: ogni buon musulmano deve compierlo almeno una volta nella vita, se ne ha le possibilità economiche e le capacità fisiche. Gli altri quattro pilastri sono la devozione a Dio, il digiuno durante il Ramadan, le preghiere quotidiane e la carità. Sono circa 15.000 gli agenti impiegati per garantire la sicurezza del pellegrinaggio