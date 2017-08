Terremoto: smontaggio tetto transetto basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 AGO - E' in corso lo smontaggio controllato del tetto del transetto sinistro della Basilica di San Benedetto di Norcia, distrutta dalla scossa di terremoto del 30 ottobre 2016: la delicata operazione è cominciata stamani, con i vigili del fuoco che stanno lavorando sulla parte muraria pericolante. Il transetto oggetto dell'intervento si trova a fianco del monastero. In azione anche due grandi gru, i cui bracci meccanici svettano sui tetti della città e sono visibili anche da fuori le mura perimetrali. Intanto piazza San Benedetto è tornata ad essere chiusa per una larga porzione, per consentire l'installazione del cantiere, ma resta percorribile la via che collega la piazza a Porta Ascolana. L'operazione di messa in sicurezza del transetto e dell'abside della Basilica è propedeutica per la fase successiva di intervento, che riguarderà la rimozione delle macerie e il recupero delle opere d'arte rimaste ancora sepolte. I lavori sono coordinati dalla Soprintendenza alle belle arti dell'Umbria. (ANSA).