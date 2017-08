Assedio a centro accoglienza dopo lite, migrante ferito

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Assedio nella notte al centro di accoglienza di via del Frantoio, in zona Tiburtino Terzo, alla periferia di Roma. Da una prima ricostruzione, tutto è nato da una lite in strada tra un eritreo di 40 anni, ospite della struttura, e alcuni ragazzini. Poco dopo una mamma è andata nel centro per regolare i conti. Ostacolata nell'uscita da una cinquantina di migranti, ha chiesto aiuto ad alcuni residenti che hanno assediato i cancelli. L'eritreo è stato accoltellato alla schiena. E' ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. La lite e il conseguente assedio del centro accoglienza sarebbe nata da un lancio di sassi contro alcuni ragazzini. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l'eritreo ferito, intorno alle 22 di ieri, abbia avuto una discussione con dei ragazzini del quartiere e che abbia tirato alcuni sassi. Intorno alla mezzanotte alcuni genitori sono entrati nel centro per chiedergli conto di quanto accaduto, capeggiati da una mamma.