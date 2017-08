Nozze Sutton-Cohen in Puglia: assente Ivanka Trump

(ANSA) - BARI, 30 AGO - Ivanka Trump, la figlia del presidente degli Stati Uniti, quasi sicuramente non verrà in Puglia per il matrimonio della coppia di ereditieri newyorkesi Renée Sutton e Eliot Cohen, in programma domani al lido Santo Stefano di Monopoli (Bari). Le voci insistenti sulla presenza della first daughter sono al momento smentite da fonti di Polizia a cui non risulta neppure la presenza di altri ospiti istituzionali di rilievo. Sono invece già arrivati in Puglia gli oltre 400 invitati, parenti e amici degli sposi, ospitati a Borgo Egnazia, dove domani sera proseguirà la festa iniziata in spiaggia dopo la cerimonia con rito ebraico che sarà celebrata alle ore 18.