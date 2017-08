Dispersi su Mt Rosa, appello genitori su internet

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - Un appello pubblicato su internet e letto dalle radio del cantone svizzero del vallese è stato diffuso nelle ultime ore per rintracciare la coppia di alpinisti tedeschi Lukas Wien di 23 anni e Nele Wehner (21), di cui non si hanno più notizie da sabato scorso quando erano impegnati in una traversata del massiccio del Monte Rosa, tra Italia e Svizzera. Mentre sono in corso le ricognizioni dell'elicottero del soccorso alpino valdostano sul Naso del Lyskamm a oltre 4 mila metri di quota, i genitori dei due giovani hanno lanciato un appello per raccogliere dettagli utili al ritrovamento, in particolare per rintracciare l'auto Seat Leon di colore blu metallizzato, presumibilmente parcheggiata vicino alla cittadina elvetica di Zermatt, ma non ancora rintracciata dalla polizia.