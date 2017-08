Berlusconi tornato a Merano per periodo di relax e cure

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Silvio Berlusconi è tornato a Merano per proseguire il ciclo di cure e diete all'Hotel Palace di Henri Chenot, iniziato a luglio durante un primo soggiorno. L'ex premier era anche tornato nella città del Passirio i primi di agosto accompagnato dalla figlia Marina. "Questa volta, però, è da solo", dice la deputata Michaela Biancofiore al Corriere dell'Alto Adige. "Il presidente Berlusconi - aggiunge - ha lavorato tutta l'estate e gli unici pochi giorni di vacanza se li sta concedendo qui in Alto Adige, all'Hotel Palace. Si tratta quindi di una visita assolutamente in forma privata, per un po' di pace e relax".