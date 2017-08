Migranti: contrasti su accoglienza, sindaco si dimette

(ANSA) - UDINE, 30 AGO - Il sindaco di Bicinicco (Udine), Giovanni Battista Bossi, si è dimesso a seguito di contrasti insorti sull'accoglienza dei migranti nel paese. Nei giorni scorsi, il sindaco ha ricevuto dalla sezione di Palmanova (Udine) della Croce Rossa Italiana, la richiesta di esprimere un parere sul trasferimento di 14 profughi da una frazione del paese, Felettis, a un'altra frazione dello stesso comune, Griis. "Non legittimo scelte assunte da altri", ha scritto il sindaco nella lettera con la quale annuncia le sue dimissioni. "Nessuno un anno fa - spiega Bossi - chiese al primo cittadino di esprimersi circa l'arrivo dei profughi. Ora ci aggiungiamo la beffa: viene chiesto un parere al Sindaco, per dare una parvenza di legittimità popolare a scelte assunte da chi, fino a prova contraria, non rappresenta la Comunità di Bicinicco".