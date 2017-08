(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - "Non c'è alternativa alle primarie non sto rompendo con la coalizione. Sulla base dell'articolo 18 comma 5 dello Statuto del Pd io sono il candidato legittimo del Pd, che avrebbe dovuto proporre gli alleati. Il tempo c'è, si faccia in tempo. Nessuno attribuisca a Crocetta la voglia di rompere o disintegrare il centrosinistra". "Io sto facendo una proposta - ha aggiunto - chi dice no vuol dire che è così arrogante e pensa che basta mettere insieme quattro notabili per vincere".