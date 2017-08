Terremoto: Laura, dovevo aiutare Norcia ferita dal sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 AGO - "Ho deciso di donare i miei 5 euro al Comune di Norcia dopo avere visto le immagini in tv della città ferita dal terremoto, in quel momento ho pensato che questa povera gente doveva essere aiutata": a parlare è Laura, la bambina di 11 anni di Ne (Genova), che dopo il sisma emozionò con il suo gesto di solidarietà. Accompagnata dalla sorellina Federica e dai genitori, ha visitato il centro umbro. "Sono molto contenta - ha detto - che abbiano ricostruito un po' anche con i miei soldini". Insieme all'assessore regionale al Welfare, Luca Barberini, e al vicesindaco, Pierluigi Altavilla, Laura ha passeggiato lungo corso Sertorio, fino ad arrivare in piazza San Benedetto. Ha avuto modo anche di assaggiare alcuni prodotti tipici, molto graditi. Laura ha anche promesso di proseguire nel suo aiuto verso gli altri. "Come potrò - ha detto - continuerò ad aiutare questa città e altre che ne avranno bisogno. Intanto vorrei augurare ai bambini di Norcia un buon rientro a scuola". Alla bambina, nel corso della visita, sono stati donati alcuni ricordi di Norcia, tra cui anche della cioccolata. Laura ha ricambiato con due regali consegnati all'assessore regionale e al vicesindaco.(ANSA).