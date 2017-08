Serracchiani, prosecco aiuta britannici a ritrovare sorriso

(ANSA) - TRIESTE, 30 AGO - "Credo che dopo la Brexit in Gran Bretagna ci sia bisogno di aiutare i cittadini a tornare a sorridere: assunto a dosi moderate, il nostro prosecco fa miracoli". Scherza la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, sul servizio pubblicato dal sito de "The Guardian" che mette in guardia le donne dai rischi estetici per i denti legati a un eccessivo consumo di questo vino. "Siamo molto orgogliosi che la nostra regione abbia dato il nome al prosecco - prosegue - e ne abbia sancito formalmente la qualità a livello internazionale. Anche se la vera rivoluzione introdotta dal prosecco è aver avvicinato al vino e alla sua cultura molte persone che assumevano bevande magari più alcoliche e meno buone, in tutto il mondo". Per Serracchiani, "il prosecco non teme strane campagne giornalistiche, che penso potranno solo aumentare curiosità e voglia di provare questo "bere italiano".