(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Oltre 600 persone sono sbarcate oggi in Sicilia: 158 sono arrivate nel porto di Augusta stamani e altre 455 stanno sbarcando in queste ore a Catania. Lo si apprende da fonti Unhcr. A portare i 158 migranti ad Augusta è stata una nave militare tedesca, nell'ambito della missione europea Eunavformed, mentre i 455 sono arrivati a Catania a bordo della nave Vos Hestia di Save the Children. In entrambi i casi, secondo le fonti Unhcr, i migranti sono stati soccorsi nei giorni scorsi mentre le imbarcazioni su cui si trovavano erano alla deriva in acque internazionali di fronte alla Libia. Tra le persone sbarcate ad Augusta anche un neonato di un mese.