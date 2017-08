Dirigente senza laurea:Merola, risponderò a offese su social

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - "D'ora in poi, risponderò anche io alle offese sui social. Lo farò con esposti alla magistratura: di tasca mia". E' quanto scrive, su Facebook, il sindaco di Bologna, Virginio Merola che ribadisce di pagare personalmente, e non con denaro pubblico, una assicurazione per fare fronte a spese come quelle determinate dalla decisione della Corte dei Conti che, in appello, ha confermato la condanna sua e di due dirigenti per la nomina a capo di gabinetto del Comune di un dirigente privo di laurea. "Buongiorno! - scrive il primo cittadino bologenese -. Scusate se uso Facebook per darvi una notizia, ma molti di noi non usano i social solo per offendere o seminare rancore: li usano anche per informare. Ritorno quindi sul 'caso Corte dei Conti' - argomenta - perché c'è in giro qualcuno che, spero per disinformazione, afferma che i soldi che devo dare in virtù di quella sentenza li pagherebbe il Comune. Invece io pago di tasca mia, come gli assessori, un'assicurazione personale per questo genere di evenienze".