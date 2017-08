(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 AGO - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres durante la sua prima visita a Gaza ha chiesto la rimozione del blocco della Striscia. "Sono molto emozionato di essere qui oggi, testimone sfortunatamente - ha detto - di una delle più drammatiche crisi umanitarie da me viste in molti anni lavorando come operatore umanitario alle Nazioni Unite". "E' importante eliminare ogni chiusura", ha aggiunto, riferendosi ai blocchi imposti alla Striscia da Israele e Egitto.