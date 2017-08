Migranti: Di Maio, da Parigi nessuna azione concreta

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Fiumi di inchiostro dedicati al vertice di Parigi sull'immigrazione, con il governo e il Pd che celebrano un risultato che non c'è. Di che cosa si compiacciono? Di essere stati invitati da Macron dopo che nemmeno un mese fa lo stesso presidente francese li aveva clamorosamente esclusi? L'unico risultato finora ottenuto è arrivato grazie alla stretta sulle Ong non trasparenti, una richiesta che il M5S ha avanzato ad aprile tra gli insulti generali, per poi vederla diventare proposta del governo". Così in un post su Fb Luigi Di Maio (M5S). "Da Parigi non sono uscite azioni concrete da mettere in campo subito. Si parla di un piano d'azione che non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che divenga realtà. Ma la cosa curiosa è che questo piano contiene proposte che il M5S avanza da anni: riscrivere il Regolamento di Dublino e ridistribuire i migranti tra tutti i Paesi Ue, identificare e avviare i processi per la richiesta d'asilo già nei Paesi di transito, distinguere il migrante economico da quello politico".