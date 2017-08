Assalto portavalori su A12: commando preparava nuovo colpo

(ANSA) - PISA, 30 AGO - Stavano preparando un altro colpo i membri del commando che il 30 settembre 2016 ha assaltato due furgoni portavalori sull'autostrada A12 nei pressi di Pisa. Il particolare è stato reso noto nel corso della conferenza stampa alla procura di Pisa per fare il punto dell'inchiesta che ha condotto ad eseguire otto misure di custodia cautelare in carcere. Non sono state trovate armi, ma giubbotti ricetrasmittenti e addirittura una specie di 'lista della spesa' con indicato tutto ciò che occorreva per il nuovo assalto. Il gruppo era composto di uomini "pronti a tutto", è stato detto da inquirenti ed investigatori. Sono stati traditi da delle impronte digitali lasciate su un biglietto autostradale e da una telefonata fatta a un cellulare 'non protetto'.