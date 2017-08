Sgomberi: Raggi, priorità a chi aspetta casa da decenni

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Noi sul tema dell'emergenza abitativa dobbiamo dare priorità a chi sta aspettando una casa da decenni". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la riunione in prefettura sull'emergenza abitativa. "La posizione del Comune - ha aggiunto - è molto chiara, dobbiamo dare assolutamente la priorità alle persone che attendono casa da decenni e alle persone fragili, ossia agli anziani, i disabili e le mamme con bambini. Tutte le istituzioni sono concordi - ha concluso - nel dire che non bisogna scatenare guerra tra poveri, questa è la posizione ufficiale". Per i Movimenti per il Diritto all'abitare: "In concreto c'è quello che c'era prima, questa è una proposta inaccettabile. Restano per strada gli eritrei come quelli che stanno in graduatoria per la casa popolare. La soluzione proposta è quella del circuito dell'accoglienza del Comune di Roma che è riservato esclusivamente a quelle che vengono definite fragilità, cioè donne incinte separate dai mariti, gli anziani disabili separati..Non c'è nient'altro".