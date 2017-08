(ANSA) - ROMA, 30 AGO "Il governo italiano non tratta con i trafficanti". E' la "decisa smentita" di fonti della Farnesina interpellate dall'ANSA riguardo ad un'inchiesta dell'AP che scrive di un accordo, "sostenuto dall'Italia", tra il governo di Tripoli e alcune milizie precedentemente implicate nella tratta" di migranti "per impedire adesso agli stessi migranti di attraversare il Mediterraneo". "Non c'è nessun accordo tra i trafficanti e il governo italiano", ribadiscono le fonti della Farnesina.