G8 La Maddalena: incontro Borrelli-Boschi su ex Arsenale

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Si accelera sulla riqualificazione dell'ex Arsenale di La Maddalena, il luogo scelto per il G8 del 2009 e poi rimasto inutilizzato per lo spostamento del summit a L'Aquila dopo il terremoto. Secondo quanto si è appreso, è imminente un incontro tra il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, e la sottosegretaria del Consiglio dei Ministri, Maria Elena Boschi. Un confronto che arriva a poche ore dalla notizia sull'ultima transazione da 21 milioni di euro che il Governo darebbe a rate alla Mita Resort, la società di Emma Marcegaglia che aveva ottenuto in gestione il bene prima del trasferimento del vertice dei grandi in Abruzzo. Un iter che si dovrebbe chiudere ai primi di settembre e che dovrà avere la condividere della Regione Sardegna. Già pronta una bozza di decreto legge per conferire al governatore Francesco Pigliaru poteri commissariali per accelerare le procedure dei lavori e le bonifiche, derogando alle normali normative sugli appalti come avvenuto per altri eventi straordinari. (ANSA).