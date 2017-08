(ANSA) - TRIESTE, 30 AGO - Cinque immigrati nascosti in un carico di travi di ferro, sigillato a bordo di un Tir proveniente dalla Macedonia, sono stati scoperti oggi a Monfalcone (Gorizia). A insospettirsi sono stati gli uomini della vigilanza dello stabilimento della Fincantieri nel quale il Tir stava per entrare. La vigilanza del gruppo navalmeccanico lo ha bloccato e ha chiesto immediatamente l'intervento della Polizia di Stato. Gli agenti sono subito giunti al cancello d'ingresso dello stabilimento e hanno controllato il carico, scoprendo quattro cittadini afghani e uno pakistano entrati irregolarmente in Italia. L'autista del Tir - da quanto si è appreso - ha detto di non saper nulla della presenza dei cinque uomini.