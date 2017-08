(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - "Proprio per le politiche nuove molto forti che stiamo facendo sul tema dell'immigrazione, dobbiamo assolutamente approvare entro la fine di questa legislatura la legge sullo ius soli. È una battaglia di civiltà, non ci possono essere paure, timore di numeri che frenino questa scelta. È un modo per aiutare l'integrazione e per contrastare con ancora più determinazione tutto ciò che c'è di illegale legato all'immigrazione clandestina". Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini intervenendo oggi al Lido alla presentazione della seconda edizione del premio Migrarti, che ha l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale attraverso progetti cinematografici che vedono protagoniste le comunità di immigrati stabilmente residenti in Italia.