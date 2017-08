Terremoto: al via lavori per accesso piazza Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) 30 AGO - I vigili del fuoco hanno avviato i lavori per realizzare un primo accesso che conduca alla piazza centrale di Arquata del Tronto, a tutt'oggi inaccessibile dopo i crolli provocati dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016. Da un anno Arquata capoluogo è off limits, anche per gli addetti ai lavori: tutte le vie di ingresso sono infatti ancora prive delle minime condizioni di sicurezza a causa di frane, crolli e smottamenti. Dopo una lunga fase di studio e progettazione, per evitare ulteriori rischi, i vigili del fuoco di Ascoli Piceno, coadiuvati dai Gruppi Operativi Speciali di Ancona e dell'Aquila hanno cominciato a operare per costruire un tracciato di ingresso alla piazza. ''Finalmente, dopo più di un anno - dice all'ANSA il sindaco Aleandro Petrucci - ce l'abbiamo fatta. Determinante è stato l'aiuto del Genio civile dell'Esercito, che con i mezzi di cui dispone ha potuto abbattere i palazzi più alti, quelli di 3-4 piani''. Fra qualche tempo sarà possibile, si spera, ''entrare di nuovo in quello che era il nostro principale luogo di ritrovo: anche se il Municipio e la Torre civica non ci sono più, e attorno si vedono solo macerie''. Ha resistito in parte alle scosse invece la Rocca medievale, ''il nostro simbolo, che è malandata ma sta lì sulla montagna a ricordarci che Arquata è viva e che noi arquatani dobbiamo ricostruire il nostro castello''.