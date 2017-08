Venezia: arrivano i tutorial per turisti per rispetto città

(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - Tra tuffi in Canal Grande, effusioni sessuali tra le calli e bisogni fisiologici dove capita, che hanno fatto impallidire i picnic in Piazza San Marco a Venezia, hanno spinto Master of Fine Arts in Filmmaking dell'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con Cna Veneto, a realizzare un video tutorial per invitare i turisti ad un comportamento corretto e rispettoso della città. La campagna di "educazione turistica" col tema "come rispettare Venezia", si svilupperà tramite alcuni video tutorial realizzati da studenti di Ca' Foscari che potranno trovare eco "social" sulla piattaforma YouTube, uno dei mezzi comunicativi più amati dai giovani in tutto il mondo. Il progetto sarà presentato in anteprima nell'ambito del Ca' Foscari Short Film Festival e i video saranno poi distribuiti attraverso agenzie turistiche, compagnie aeree e navali, social network, in modo da informare capillarmente e a livello internazionale sulle norme corrette da seguire chi desideri visitare la città lagunare.