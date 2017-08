Incendi: 23 indagati nel Sulcis, anche tre minori arrestati

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Con i tre minori accusati del rogo di domenica scorsa a Domusnovas e arrestati ieri dal Corpo Forestale, salgono a 23 dall'inizio dell'anno gli indagati segnalati in Procura dal Corpo Forestale di Iglesias per il reato di incendio. Ai tre ragazzini tra i 14 e 15 anni, avvistati da alcuni agricoltori in località Narboni Is Piras, nei pressi della provinciale 89 che collega Villamassargia a Domusnovas dove era scoppiato il rogo, viene contestato l'incendio doloso. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti, che si sono messi subito al lavoro per capire l'origine delle fiamme e risalire agli autori, il rogo ha interessato stoppie e siepi su una superficie di circa mezzo ettaro. Sul luogo sono stati impegnati per ore gli stessi uomini del Corpo Forestale, i volontari della Protezione civile di Domusnovas e di Iglesias e i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias.