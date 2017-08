Stupri Rimini: Lai-momo, denunciate minacce ricevute su Fb

(ANSA) - RIMINI, 30 AGO - "Consegnato alle Forze dell'Ordine un atto di denuncia contenente le minacce ricevute via Facebook, e-mail e telefono". Così la coop Lai-momo conferma sospensione e provvedimento disciplinare per il mediatore culturale Abid Jee, autore delle frasi choc sullo stupro "peggio solo all'inizio", e risponde ai chiarimenti chiesti dall'Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) sulla gara Sprar ("domani consegneremo i documenti richiesti"). Il procedimento disciplinare, precisa, si concluderà in "pochi giorni" in base alla legge. Il mediatore, prosegue, era stato valutato "con colloqui" e "nel corso di collaborazioni occasionali, durante le quali si è comportato in maniera irreprensibile", ma "le indagini sulle opinioni dei dipendenti" sono "vietate" dallo Statuto dei Lavoratori e "i reconditi pensieri delle persone sono inconoscibili": "nessuna negligenza è pertanto ascrivibile a Lai-momo". Il presidente Andrea Marchesini Reggiani ha espresso solidarietà alle vittime delle 'violenze inaudite' di Rimini. (ANSA).