(ANSA) - PESARO, 30 AGO - ''Se c'è la volontà c'è anche il tempo per fare questa legge molto importante. Che è una legge di civiltà ed è conveniente per la sicurezza dei cittadini. Perché chi non ha cittadinanza è deresponsabilizzato''. Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando, parlando dello Ius soli alla Festa dell'Unità di Pesaro, dedicata agli enti locali.