(ANSA) - PESARO, 30 AGO - ''Le alleanze si fanno sul programma e per questo dobbiamo discutere con tutte le forze di sinistra. Devono essere gli altri a tirarsi via, e non noi a tenerli fuori''. Questo è stato uno dei passaggi più applauditi dell'intervento che il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha fatto questa sera alla Festa dell'Unità di Pesaro, con un riferimento al nodo delle alleanze con Mdp.