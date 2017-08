Bimbo di 18 mesi annega in una piscina gonfiabile

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 30 AGO - Un bambino, Antonio Cavalieri, di un anno e mezzo, è annegato in una piscina gonfiabile sistemata nel giardino di una abitazione. Il fatto è accaduto a Lamezia Terme. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il piccolo senza però alcun esito. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme per gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione il bambino in un attimo di distrazione sarebbe sfuggito al controllo dei genitori scivolando all'interno della piscinetta. Un incidente che gli è stato fatale. La notizia ha destato forte emozione in città. Dopo l'esame del medico legale, il magistrato, non ravvisando responsabilità, ha consegnato la piccola salma ai genitori.