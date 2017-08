(ANSA) - RIETI, 30 AGO - La Procura di Rieti ha aperto un fascicolo, ipotizzando il disastro ambientale, in merito ai roghi in corso in diverse zone del Reatino. La Procura reatina, nell'abito di tali indagini, ha acquisito anche le fotografie di alcuni 'inneschi', palle di carta imbevute di liquido infiammabile, trovati nei boschi di Antrodoco e Poggio Bustone.