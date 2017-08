WASHINGTON - Un Gran Giuri' utilizzato dal procuratore speciale Robert Mueller ha ascoltato la testimonianza segreta di un lobbista russo-americano che incontro' nel giugno 2016 Donald Trump jr, secondo quanto appreso dall'Associated Press. Una persona a conoscenza dei fatti ha confermato alla Ap che Rinat Akhmetshin, questo il nome del lobbista, e' comparso davanti al Gran Giuri' di Mueller nelle scorse settimane. La persone in questione ha parlato in condizioni di anonimita'. La testimonianza di Akhmetshin e' l'ennesimo segnale dell'interesse di Mueller per il vertice, al quale presero parte anche il genero Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e l'allora capo della campagna di Trump Paul Manafort. Trump Jr. prese parte al summit aspettandosi di ricevere informazioni che potessero danneggiare Hillary Clinton.