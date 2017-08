Corea Nord:Seul, focus capacità missili su rientro atmosfera

PECHINO - Piu' che i potenziali 5.000 km che avrebbe potuto raggiungere il missile a medio raggio Hwasong-12 lanciato martedi', il nodo sulla pericolosita' dei vettori della Corea del Nord poggia sulla capacità di rientro in atmosfera il cui giudizio e' al momento "prematuro". Illustrando un rapporto dettagliato sull'ultima intemperanza di Pyongyang, il vice ministro della Difesa sudcoreano Suh Choo-suk ha spiegato in un'audizione parlamentare che "e' necessaria un'attenta analisi sul punto" aggiungendo di ritenere basate su "speculazioni" le ricostruzioni di media secondo cui il missile di Pyongyang si sarebbe spezzato in tre pezzi, quale fallimento della parte finale del test.