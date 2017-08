Gb: May, 'voglio rimanere premier a lungo termine'

(ANSA) - LONDRA, 31 AGO - A sorpresa Theresa May afferma di voler restare premier "a lungo termine" e di non essere "una che molla". Le sue dichiarazioni alla Bbc in Giappone vengono riprese oggi dai principali quotidiani del Regno Unito. La leader conservatrice, almeno a parole, intende guidare il partito alle prossime elezioni nonostante il recente insuccesso alle urne nel voto anticipato. Il Labour la attacca, definendo "deliranti" le sue dichiarazioni.