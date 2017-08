Harvey, almeno 37 morti. Due esplosioni in un impianto chimico

Continua a crescere il bilancio delle vittime dell’uragano Harvey. I morti accertati sono almeno 37, riporta la Cnn.

Due esplosioni hanno colpito oggi l'impianto chimico della Arkema nella cittadina di Crosby, alle porte di Houston: lo riporta la Bbc online, che cita funzionari delle squadre di soccorso. Colonne di fumo nero si levano dall’impianto.

Le autorità del Texas temevano che potesse esplodere o incendiarsi a causa dei gravi danni subiti in seguito alle alluvioni provocate dall’uragano Harvey.

A causa delle forti piogge il sistema di refrigerazione dei composti chimici stoccati nell’impianto ha smesso di funzionare e secondo gli esperti a questo punto non c'è modo di prevenire un incendio che potrebbe causare un’esplosione.

Le attività di produzione nell’impianto sono state interrotte già venerdì scorso, prima che Harvey toccasse terra, ma sulla cittadina si sono rovesciati 102 centimetri di pioggia che hanno allagato la zona in cui sorge la fabbrica ed hanno interrotto la fornitura di energia elettrica. Fuori uso anche i generatori di corrente.