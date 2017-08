Estate: stacca stalattite in grotta Baunei, denunciato

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Un turista ha staccato un pezzo di stalattite mentre effettuava una visita nella grotta del Fico a Baunei, Sardegna centro-orientale, ma è stato notato dalle guide e poco dopo fermato dai carabinieri che lo hanno denunciato per danneggiamento al patrimonio nazionale e distruzione di habitat all'interno di un sito protetto. L'uomo, un 57enne catalano - come hanno anticipato i quotidiani sardi - stava visitando l'area protetta sulla costa, quando ha deciso di spezzare una decina di centimetri di stalattite. L'atto non è passato inosservato alle guide che accompagnavano i turisti. La grotta, dove è stato compiuto l'atto vandalico, è stata svelata dagli speleologi a fine anni '50 e proprio lì, sino ad allora, era possibile avvistare la foca monaca. Una bellezza della natura che con gli anni è stata resa fruibile con la sistemazione di percorsi e passerelle. Per essersi impossessato della preziosa concrezione il turista rischia una condanna sino a un anno e mezzo e una ammenda sino a 3000 euro. (ANSA).