Montagna:bloccati su Cervino, nessun contatto con 3 spagnoli

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - Si è interrotto da ieri pomeriggio il contatto telefonico tra la Centrale unica di soccorso della Valle d'Aosta e i tre alpinisti spagnoli bloccati a 4.400 metri di quota sulla scala Jordan, lungo la via normale del Cervino. Le operazioni di recupero, tentate sia dal versante italiano che da quello svizzero, sono fallite a causa delle proibitive condizioni meteo che, nel frattempo, sono peggiorate. La cordata, impegnata nella discesa dalla vetta, aveva chiesto aiuto probabilmente per un problema dovuto al danneggiamento della corda. Ieri, fino al tramonto, il Soccorso alpino valdostano e quello elvetico hanno atteso invano una schiarita che consentisse l'avvicinamento in elicottero. Le due centrali rimangono in costante contatto per poter valutare nelle prossime ore le condizioni per un'eventuale missione. (ANSA).