800 invii curriculum in 2 anni ma niente lavoro: è sovrappeso

800 curriculum inviati in 2 anni e nessun contratto perchè è in sovrappeso. E’ la storia raccontata da Federica, una venticinquenne livornese, al Tirreno nel ciclo di inchieste sui 'forzati del lavoro a pochi eurò.

La giovane spiega che talvolta l’eccesso di peso le ha impedito persino di fare una prova per dimostrare che il lavoro lo sa fare. La selezione da parte dei potenziali datori avviene, racconta lei, anche solo con un’occhiata. E’ andata così, racconta Federica al giornale, per esempio in un ristorante, in uno stabilimento balneare.

Quando si presenta in un altro ristorante dopo aver visto il cartello 'Cercasi camerierà, la proprietaria la squadra e dice: «Non vai bene, non credo che saresti abbastanza veloce tra i tavoli». In altri casi, anche se ha superato la prova, dopo aver lavorato sodo, il contratto le viene negato.