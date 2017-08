Maxi incendio distrugge sede cooperativa agricola in Salento

(ANSA) - FELLINE (LECCE), 31 AGO - Un vasto incendio sta impegnando dalla tarda serata di ieri i vigili del fuoco nel territorio di Felline, comune del Sud Salento. Il rogo è divampato - per cause in corso di accertamento - all'interno dei capannoni della cooperativa agricola "Ninfeo", che si trova sulla strada provinciale che conduce a Torre San Giovanni, marina di Ugento. I danni sono ingenti. Le fiamme hanno distrutto prodotti e macchinari: tutto quanto era riposto all'interno dei capannoni della cooperativa che si occupa della produzione di conserve. Danneggiata anche la struttura muraria. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Al momento non è possibile accertare la natura dell'incendio.