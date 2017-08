Istat: Malan (Fi), peggio di noi solo Grecia e Spagna

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "I dati sono contrastanti, ma vi è una certezza: solo Grecia e Spagna hanno più disoccupati di noi". Lo afferma il senatore di Fi Lucio Malan, questore del Senato. "Crescono gli occupati, ma quasi solo sopra i 50 anni: non una grande soddisfazione perché più che persone che hanno trovato lavoro - dice ancora Malan - si tratta in gran parte del saldo tra i numerosi lavoratori che hanno compiuto il mezzo secolo (il 1967 è una delle cinque più numerose classi d'età) e i pochi che hanno potuto andare in pensione a causa dell'aumento dell'età richiesta. La disoccupazione è tre punti sopra il 2011, quando terminò il governo Berlusconi, quella giovanile è al 35,5%. Quando, con Berlusconi al governo, il tasso era al 29% c'erano i manifesti del PD che chiedevano dimissioni. E soprattutto sarebbe interessante avere qualche dato sul reddito medio di quei pochi nuovi giovani lavoratori in più: verosimilmente si tratta si occupazioni in gran parte saltuarie e sottopagate. L'Italia ha bisogno d'altro."