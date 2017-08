(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Non ho lanciato sassi contro quei bambini". E' quanto avrebbe detto l'eritreo accoltellato durante l'assedio di due notti al centro di accoglienza per migranti di via del Frantoio a Roma. L'uomo, 40 anni, ancora ricoverato in ospedale, negherebbe che ci sia stato un lancio di sassi contro alcuni bambini come raccontato dalla mamma di uno di loro. A quanto ricostruito finora dagli investigatori, tra l'eritreo e il gruppo di bambini c'è stato comunque un diverbio che ha portato alla spedizione punitiva. "Ho avuto paura, ma non nutro rancore. Non voglio vendetta", avrebbe detto l'uomo che è stato ascoltato ieri dai carabinieri con l'aiuto di un'interprete. In mattinata i carabinieri della compagnia Montesacro trasmetteranno alla Procura di Roma che indaga per tentato omicidio un'informativa con gli elementi raccolti finora.