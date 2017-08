Sgomberi:movimenti in piazza a Roma,'vogliamo risposte vere'

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Un gruppo di migranti e di esponenti dei movimenti per la casa, tra cui gli sgomberati dal palazzo di via Curtatone e quelli accampati sotto il portico di una chiesa in piazza Ss Apostoli, sta manifestando a piazza dell'Esquilino a Roma per protestare contro quanto emerso ieri dal vertice in Prefettura sull'emergenza abitativa Risposte considerate "non accettabili: esiste una sola fragilità, quella economica: vogliamo una risposta per tutte le famiglie". In piazza anche tante famiglie con bambini: tra i cartelli esposti 'Piazza Indipendenza resiste' e 'Sindaca, prefetta, assessora non si fa carriera sui poveri". "Ieri - affermano i movimenti - sia a noi che ai rifugiati è stato proposto il nulla: il solito censimento delle fragilità, la divisione dei nuclei familiari. Chiediamo una casa popolare, un autorecupero, uno stabile requisito alla mafia. Alcune occupazioni stanno già in un immobile pubblico: insomma, qualcosa di serio". I Movimenti protesteranno nel pomeriggio sotto il Campidoglio.