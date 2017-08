(ANSA) - ISLAMABAD, 31 AGO - Un tribunale antiterrorismo pachistano ha emesso oggi un verdetto dopo nove anni di processo per l'assassinio nel 2007 dell'allora primo ministro Benazir Bhutto, assolvendo i cinque imputati arrestati, condannando a pene detentive due ufficiali di polizia e dichiarando formalmente latitante l'ex-presidente 'de facto', generale Pervez Musharraf. Lo riferisce il quotidiano The News International. Nella sua pagina online il giornale precisa che gli ufficiali Saud Aziz e Khurran Shahzad, sono stati arrestati in aula per una condanna a 17 anni di carcere per complicità nell'assassinio dal giudice Muhammad Asghar Khan. La Bhutto, appartenente al Partito del popolo pachistano (Ppp) fu uccisa il 27 dicembre 2007 da un kamikaze durante un meeting elettorale nel quartiere di Liaquat Bagh a Rawalpindi. Con lei morirono anche 23 militanti del partito.