(ANSA) - TARANTO, 31 AGO - Sull'arrivo dei migranti "abbiamo dei dati molto confortanti per quanto riguarda gli afflussi sia di luglio che di agosto: sappiamo che dobbiamo consolidare questo dato, però il segnale è già importantissimo". Lo ha detto Il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, a margine del cambio di comando, dall'Italia alla Spagna, delle forze in mare della missione Ue Operazione Sophia, stamani, a Taranto. L'Italia sta "ragionando con Nigeria e Ciad - ha aggiunto - sulla base di collaborazioni militari possibili: stiamo parlando di addestramento, di controllo dei confini. Ad oggi non sono previste missioni. Nel momento in cui si concretizzasse questa possibilità ne parleremo in Parlamento".