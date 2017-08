Urla "Allah akbar" e inneggia a Barcellona, arrestato

(ANSA) - PADOVA, 31 AGO - Identificato dalla polizia mentre prega col Corano in mano, urla "Allah akbar" e si scaglia contro gli agenti inneggiando all'attentato di Barcellona. E' successo mercoledì pomeriggio - ma si è appreso solo oggi - ai giardini dell'Arena a Padova, davanti alla Cappella degli Scrovegni. Margon Bakary, 22 anni del Gambia, con precedenti per droga, è stato arrestato per lesioni a pubblico ufficiale e ora è indagato per istigazione al terrorismo. Gli agenti avevano deciso di identificare il giovane gambiano perché appariva visibilmente alterato, forse proprio per l'uso di sostanze stupefacenti; per tutta risposta, il giovane si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni, urlando "Allah akbar" e frasi come "ha fatto bene l'Isis a colpire in Spagna, vi uccideremo tutti, siete infedeli" prima di essere bloccato a fatica e trasportato in Questura.