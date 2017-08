(ANSA) - VENEZIA, 31 AGO - "L'Italia è composta da tanti versanti e sono tutti confortanti, speriamo". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo a Venezia ai giornalisti che gli facevano osservare come gli ultimi dati Istat siano, seppur in chiaro-scuro, positivi e come la ripresa economica sia in atto.