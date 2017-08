Papa e Bartolomeo,cooperare per guarire pianeta ferito

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Papa Francesco e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, nel loro messaggio congiunto per la Giornata per la cura del creato - anticipato oggi da Asianews -, fanno appello "con urgenza" a chi ha responsabilità politiche a "rispondere alla supplica di milioni e a sostenere il consenso del mondo per la guarigione della nostra creazione ferita". "Siamo convinti che non ci può essere soluzione sincera e durevole alla sfida della crisi ecologica e al cambiamento climatico se la risposta non è concertata e collettiva", affermano i due leader religiosi. "L'ambiente umano e quello naturale si stanno deteriorando insieme, e questa degradazione del pianeta pesa sui popoli più vulnerabili. L'impatto del cambiamento climatico colpisce anzitutto e soprattutto, coloro che vivono in povertà in ogni angolo del globo. Il nostro dovere di usare i beni della terra in modo responsabile implica il riconoscimento e il rispetto per tutti i popoli e tutte le creature viventi", sottolineano il Papa e il Patriarca ortodosso.