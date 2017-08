Iraq: 'liberato da Isis ultimo distretto nord'

(ANSA) - BEIRUT, 31 AGO - Il premier iracheno Haidar al Abadi ha annunciato la conquista da parte delle forze governative e delle milizie ausiliarie dell'ultimo distretto nel nord del Paese ancora in mano all'Isis. Lo riferisce la tv panarabo-saudita al Arabiya citando un comunicato dell'ufficio del primo ministro. Il premier Abadi ha precisato che nelle ultime ore le forze governative hanno preso il pieno controllo del distretto di Tellafar, lungo la strada che collega Mosul, capoluogo della regione di Ninive, con il confine siriano. In particolare, le forze di Baghdad e le milizie filo-iraniane della Mobilitazione popolare (Hashd shaabi) hanno "liberato" Ayadiya, sobborgo a nord di Tellafar. Abadi ha affermato che l'intera regione di Ninive, caduta in mano all'Isis nel 2014, è ora "tornata tra le braccia della patria".