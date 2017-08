(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Esistono dirigenti pubblici, presidenti di partecipate, di aziende controllate da amministrazioni pubbliche, che, essendo stati nominati dal Pd, devono rendere grazie. In che modo? Addirittura versando al partito una parte del proprio stipendio. Con una percentuale che varia di città in città, e attinge dall'unico bancomat che non rimane mai senza soldi: le tasse versate dai cittadini. Un vero e proprio sistema, smascherato da un'inchiesta di Libero, pubblicata ieri e che guarda caso non ha trovato spazio da nessuna parte". E' quanto scrive il vicepresidente della Camera e esponente M5S Luigi Di Maio in un post su Facebook dal titolo "E questo non è uno scandalo?" e annunciando interrogazioni parlamentari.