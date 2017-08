Incendi: contro roghi 440mila litri acqua da elicotteri

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Da metà luglio gli elicotteri dell'Aeronautica Militare hanno sganciato oltre 440mila litri di acqua nelle operazioni antincendio. Ad oggi, informa ancora l'arma azzurra, le ore di volo sono state circa 90 per un totale di circa 600 'sganci', il tutto nell'ambito della Difesa a supporto della Protezione Civile. Da metà luglio, si sottolinea ancora, gli elicotteri dell'Aeronautica Militare stanno operando in Sicilia, in particolare un elicottero HH-212 dell'80° Centro CSAR (Combat Search and Rescue) di Decimomannu (Cagliari), equipaggiato con una speciale benna in grado di caricare circa 750 litri di acqua, è schierato presso la base aerea di Trapani Birgi con equipaggi specializzati in attività antincendio. Gli interventi, coordinati dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (Fe), in contatto diretto con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) della Protezione Civile, si sono concentrati principalmente in alcune località della regione Sicilia delle province di Agrigento, Trapani e Palermo.