Birmania: 26 Rohingya annegati, scappavano in Bangladesh

(ANSA) - COX'S BAZAR (BANGLADESH), 31 AGO - Ventisei persone - 15 bambini e 11 donne - della minoranza etnica musulmana dei Rohingya sono morte annegate durante il naufragio delle tre imbarcazioni con le quali stavano cercando riparo in Bangladesh per fuggire alle violenze alle quali sono soggette in Birmania. Lo riferiscono autorità di frontiera tra Birmania e Bangladesh. Non è chiaro quante persone si trovassero a bordo delle tre imbarcazioni.